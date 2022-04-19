"نظافة القاهرة" تبدأ صيانة الحدائق استعدادًا لعيد الفطر المبارك

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ هيئة نظافة القاهرة أعمال تجميل وصيانة للحدائق، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وشم النسيم، حيث تم صيانة وزراعة أحواض بحديقة الفردوس بمدينة نصر بتوجيهات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمراجعة وصيانة كافة الألعاب الموجودة بالحدائق، وكذلك إجراء صيانة للمسطحات الخضراء، وقص الأشجار، ومراجعة الإنارة وكاميرات المراقبة استعدادا لأعياد شم النسيم، وعيد الفطر المبارك.

وتمتلك محافظة القاهرة ما يقرب من 300 حديقة، منها 60 حديقة "30 حديقة متميزة تابعة لهيئة النظافة والتجميل، و30 حديقة تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة" وباقى الحدائق عامة منتشرة فى الشوارع والميادين وعلى كورنيش النيل بدون أسوار.

وفى الفترة الأخيرة عملت الورش الإنتاجية على انشاء عدد كبير من البرجولات والمقاعد المتميزة، والتى عكست مظهر جمالي علي الحدائق خاصة بعد تلوينها بألوان مبهجة، وهو ما ظهر بحديقة محور العروبة وهى حديقة ممتدة بااشارع ومفتوحة مجانا للمواطنين.