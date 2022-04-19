مقتل شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة المعادى

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 44 قطعة سلاح نارى، و96 قضية مخدرات وتنفيذ 52053 حكما قضائيا متنوعا.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط قطعة سلاح نارى، وضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة

ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (4) متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (5233) حكم قضائى متنوع.وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك إحدى الشركات ، مقيم بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (62) حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى قضايا (شيكات) والمحكوم عليه فيها بمدد حبس بلغت (103 سنة).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول (4 أشخاص جميعهم يعملون بأحد المصانع محل البلاغ ، مقيمين بمحافظة أسيوط) وإثنين منهم مصابين بجروح بالجسم ، وطرف ثان (شخصين يعملان بذات المصنع) أحدهما "توفى" متأثراً بإصابته بطعنات بالجسم ، بسبب خلافات بينهما حول العمل بالمصنع المشار إليه فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى "المتوفى" بالضرب على إثنين من أفراد الطرف الأول بإستخدام ماسورة حديدية، فقام على أثرها أحد أفراد الطرف الأول بالتعدى على الأخير "المتوفى" بإستخدام سلاح أبيض " سكين " نتج عن ذلك الأصابات المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أيدوا ماسبق فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.