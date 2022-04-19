مصرع سيدة على يد زوجها بالدقهلية تعدى عليها بعصا بسبب خلافات أسرية

الدقهليه - شريف الديب

لفظت سيدة بعزبة شقرف، التابعة لقرية الدمايرة بمركز بلقاس محافظة الدقهلية، أنفاسها الأخيرة على يد زوجها بعد أن تعدى عليها بعصا خشبية أودت بحياتها، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وشكِّه فى سلوكها ومحاولته إجبارها عن التنازل عن قائمة منقولاتها.

كان مدير أمن الدقهلية تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة بلقاس، يفيد بمصرع ربة منزل على يد زوجها خلال مشاجرة بينهما بعزبة الشقرف التابعة للمركز ووفاتها، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "آية ر ال"، 28 عامًا بعدم تعدى عليها زوجها بالضرب على رأسها مستخدمًا قطعة خشبية "شومة" فسقطت أرضًا، وتوفيت فى الحال وتركها وفر هاربًا.

وبالفحص تبين أن المتوفاة كانت قد تركت منزل الزوجية منذ عدة شهور بسبب خلافات سابقة مع زوجها وشكه في سلوكها وجرى الصلح بينهما وعادت إلى منزل الزوجية فى بداية شهر رمضان، إلا أن الخلاف تكرر بينهما اليوم والذى أدى إلى قيامه بالتعدى عليها، ومحاولة إجبارها على التنازل عن قائمة منقولاتها والذى أدى إلى وفاتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة.