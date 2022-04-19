مصادر لـ"ذا هيل": بايدن أخبر أوباما بنيته الترشح لإعادة انتخابه فى 2024

كتبت رباب فتحى

كشف مصدران لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أخبر الرئيس السابق باراك أوباما أنه يخطط للترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.

واعتبرت الصحيفة أن الاعتراف لأوباما هو أحدث مؤشر على أن بايدن من المرجح أن يترشح لولاية ثانية، وهو أمر تحدث عنه الرئيس علنًا.

وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل الشهر الماضي ، قال للصحفيين إنه سيكون "محظوظًا جدًا" لخوض المنافسة ضد منافسه في انتخابات 2020 ، الرئيس السابق دونالد ترامب.

قال أحد المصدرين المطلعين على المحادثات بين أوباما وبايدن: "يريد [بايدن] الترشح ومن الواضح أنه يُعلم الجميع".

وقال المصدر أيضًا إن بايدن ، على الرغم من معدلات التأييد المتعثرة له ، لا يزال المرشح الديمقراطي الأكثر ترجيحًا لهزيمة ترامب. وكان هذا جزءًا أساسيًا من مهارة بيع بايدن للناخبين فى 2020، وكان سببًا كبيرًا في احتشاد الناخبين الأساسيين له في ساوث كارولينا وولايات "الثلاثاء الكبير" حيث أكد مكانته باعتباره المرشح الديمقراطي الأوفر حظا.

وقال المطلع على محادثات أوباما وبايدن "أعتقد أنه يعتقد أنه الوحيد الذي يمكنه هزيمة ترامب. لا أعتقد أنه يعتقد أن هناك أي شخص في الحزب الديمقراطي يمكنه هزيمة ترامب وهذا هو العامل الأكبر ."

وتناول بايدن وأوباما الغداء معًا في وقت سابق من هذا الشهر ، لكن من غير الواضح بالضبط متى ناقش الاثنان انتخابات عام 2024.

ولم يعلق البيت الأبيض على المحادثات بين بايدن وأوباما. وأشار أحد مستشاري بايدن إلى تصريحات الرئيس العلنية بأنه ينوي الترشيح مرة أخرى.

وبعيدًا عن الرياح السياسية القاسية وانخفاض معدلات التأييد ، فإن سن بايدن هو الذي أثار تساؤلات حول مستقبله.

وكان بايدن ، 79 عامًا ، أكبر رئيس يتولى منصبه وهو في الثامنة والسبعين ، وسيبلغ 82 عامًا في بداية ولايته الثانية ، إذا نجح في الفوز بها.

وجد استطلاع لـ CNBC صدر الأسبوع الماضي أن 38 بالمائة فقط من الأمريكيين يوافقون على الوظيفة التي يؤديها بايدن كرئيس ، بينما يعارض 53 بالمائة. فيما يتعلق بالاقتصاد على وجه التحديد ، حصل بايدن على درجات أقل ، حيث وافق 35 بالمائة على وظيفته في التعامل مع الاقتصاد و 60 بالمائة عارضوا ذلك.