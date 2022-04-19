محافظ قنا يشدد على التصدى بالإزالة الفورية لأى أعمال تشوين أو بناء مخالف

قنا صابر سعيد

أمر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بإزالة ومصادرة مواد بنائية غير مرخصة تم تشوينها على أرض زراعية بقرية العوامر التابعة لمركز أبوتشت، جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى أجرها لمركز أبوتشت اليوم، بمرافقه حازم عمر نائب المحافظ ، وعدد من القيادات التنفيذية.

و قال محافظ قنا إن التشوين المقام على الأراضى الزراعية بغرض التجارة، هو بمثابة التعدى على الأرض الزراعية، موجها بمصادرة مواد البناء الموجودة بالتشوين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، لاسيما وأن هذا النشاط محظور داخل الكتل السكنية .

كما شدد الداودى بعدم السماح بأى تعديات على الأراضى الزراعية والتصدى بالإزالة الفورية لأى أعمال تشوين لمواد البناء، أو أى أعمال بناء مخالف، محذرا رؤساء الوحدات المحلية بالإقالة الفورية حال السماح للمواطنين بالتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية دون إزالة التعدى وإتخاذ الإجراء القانونى ضد المخالف.







