اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:36 م
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محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء 30 مجمعا خدميا "تحيا مصر".. صور

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:24 م
محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء 30 مجمعا خدميا "تحيا مصر".. صور مجمع
سوهاج محمود مقبول

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تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الموقف التنفيذى لإنشاء 30 مجمع خدمات حكومية "تحيا مصر" بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى يتم  إنشاؤها بإشراف من الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني.

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 8 مجمعات لخدمة المواطنين بقرى " أولاد عليو، وبرديس، وبنى حميل، وعرابة أبيدوس بمركز البلينا، وقرى " الزوك الغربية، وأولاد سلامة، و روافع العيساوية" بمركز المنشاة" وقرية " أم دومة " بمركز طما"، لافتا إلى انتهاء الأعمال الإنشائية واستمرار تنسيق المواقع العامة بـ 4 مجمعات خدمية بقرى " الرياينة المعلق، والمدمر" بمركز طما، وقرى " الدويرات، وأولاد حمزة " بمركز المنشاة .

وأشار " الفقى " إلى أنه جارى أعمال التشطيبات النهائية لعدد 13 مجمع خدمى بقرى " البطاخ، والغريزات، وأولاد اسماعيل، وبناويط، وشندويل " بالمراغة، وقرى " الجلاوية،  وسفلاق " بساقلتة، وقرى " العوامر بحري، والبربا، والمجابرة، وبيت داوود، وبيت علام " بجرجا، لافتا إلى استمرار العمل بباقى المجمعات بنسب تنفيذ مختلفة .

يذكر أن مجمعات الخدمات الحكومية يتم إنشاؤها وفقا لنموذج موحد لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتكون النموذج من 3 أدوار، يحتوى الدور الأرضى على " مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، والدور الأول يشتمل على " سجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، وبريد"، بينما يحتوى الدور الثالث على" وحدة محلية، ومجلس محلي، ووحدة تضامن اجتماعى " .

 

 

انشاء 30مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة (12)

انشاء 30مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة 

 

انشاء 30مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة (18)
انشاء 30مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة 

 

انشاء 30مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة (19)
انشاء 30مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة 

 

انشاء 30مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة (23)
انشاء 30مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة 

 


تحيا مصر

مجمع خدمى

محافظه سوهاج

سوهاج

حياه كريمه

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