ضبط خامات مجهولة المصدر بمصنع بلاستيك فى حملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة من إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم ومفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع البلاستيك والعبوات لوجود خامات ومنتجات مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 40 شيكارة حبيبات بلاستيك (PET) زنة الواحدة 25 كيلو، بإجمالي وزن طن من حبيبات بلاستيك، و10 آلاف زجاجة فارغة معدة لعبوات زيت طعام وجمعيها مجهولة المصدر على ذمة المحضر، كما تم تحرير محضرين للبيع أزيد من السعر الرسمي لبعض السلع، 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.