اليوم السابع
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محافظ الجيزة يفتتح منفذ بيع الخضروات والفاكهة بمنطقة الطالبية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:20 م
محافظ الجيزة يفتتح منفذ بيع الخضروات والفاكهة بمنطقة الطالبية محافظ الجيزة يتفقد منفذ بيع الخضروات
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منفذ بيع الخضراوات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة بالطالبية، كما تفقد المنافذ الثابتة والمتحركة بالطوابق، وذلك ضمن جهود المحافظة لإتاحة السلع التموينية وضبط أسعار الخضراوات والفاكهة للتيسير على المواطنين.

 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتوسع فى إقامه منافذ السلع والخضروات والفواكة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السعر السوقي.

 

وأكد محافظ الجيزة، أنّ المنافذ الجديدة تأتى فى إطار توسع المحافظة فى إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لافتا أنه تم أقامه 3 منافذ جديدة لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة وذلك بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور ومركز ومدينة الصف تضم باكيات لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان للجمهور التجزئة بسعر الجملة، بالإضافة الى منفذ البيع الكائن بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر، كمرحلة أولى سوف يتم التوسع فى إقامتها لضمان تحقيق نفع أكبر للمواطنين.


الجيزة

أسعار الخضار

أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

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