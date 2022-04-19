محافظ أسوان يتابع الجهود التنموية والخدمية بقرى حياة كريمة لإحياء ليالى رمضان

أسوان: عبدالله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الكشف الطبي بالمجان على 1400 مواطن من أهالي قرى غرب أسوان، وذلك ضمن القافلة الطبية المتنقلة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الصحة بمركز شباب المداب.

ويأتي ذلك استمراراً لسلسلة الأنشطة والفعاليات والجهود التنموية والخدمية التي تنفذها مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتحسين الظروف المعيشية للأهالي والمواطنين بكافة القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة) وخاصة في شهر رمضان المعظم



وأكد ناصر سليم مدير الشباب والرياضة أن القافلة الطبية شملت 11 عيادة مجهزة لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى معمل للتحاليل والأشعة، وصيدلية لصرف الأدوية والعلاج اللازم بالمجان.



وفى السياق نفسه، تابع محافظ أسوان استكمال فعاليات البرنامج التثقيفي والترفيهي التي تنظمه مديرية الثقافة لإحياء ليالي رمضان، حيث أكدت نجوى سيد مدير عام الثقافة بأنه بالتعاون مع مديرية الأوقاف تم تنظيم محاضرة توعوية عن فضل العشر الأواخر من رمضان بنادي المرأة بقصر ثقافة أسوان، بالإضافة إلى تنظيم محاضرة بعنوان "يوميات المسلم في رمضان"، وذلك بحديقة مكتبة السلام للأطفال، موضحة أيضاً أنه تم تنظيم قافلة ثقافية بقصر ثقافة مركز كوم أمبو تضمنت محاضرة بعنوان (رمضان شهر الرحمة والمغفرة)، بجانب تقديم أمسية شعرية، وعروض للابتهالات والإنشاد الديني، علاوة على تنظيم محاضرة بعنوان ( ضرورة الوعى بالتاريخ الوطني) ببيت ثقافة دراو، فضلاً عن تنظيم ورشة فنية ومعرض للرسوم بقصر ثقافة السباعية، وأيضاً تنظيم مسابقات لاكتشاف ورعاية المواهب بمكتبة حي السلام بالعلاقي .



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