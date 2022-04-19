ماكرون يحصل على 56% من الأصوات بأحدث استطلاع رأى قبل الانتخابات الفرنسية

كتبت: هناء أبو العز

قبل خمسة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد ، وقبل المناظرة المتلفزة الحاسمة، تم الكشف عن أحدث استطلاع رأى أجرته OpinionWay، اليوم الثلاثاء 19 أبريل، حيث منح إيمانويل ماكرون 56٪ من أصوات النوايا ، مقابل 44 ٪ لمارين لوبان.

وبينما حصل الرئيس المنتهية ولايته مرة أخرى يوم الجمعة الماضي ، على 53٪ من الأصوات مقابل 47٪ ضد منافسه من التجمع الوطني ، فاز إيمانويل ماكرون بثلاث نقاط ، فيما خسرت مارين لوبان ثلاث نقاط إلى جانبه.

وبذلك ، في غضون عطلة نهاية أسبوع واحدة فقط ، وإن تم تمديدها بسبب عيد الفصح ، اتسعت الفجوة بين المرشحين النهائيين للرئاسة بشكل حاد ، من ست إلى اثنتي عشرة نقطة.