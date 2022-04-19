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ماكرون يحصل على 56% من الأصوات بأحدث استطلاع رأى قبل الانتخابات الفرنسية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:24 م
ماكرون يحصل على 56% من الأصوات بأحدث استطلاع رأى قبل الانتخابات الفرنسية مارين ولوبان
كتبت: هناء أبو العز

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قبل خمسة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد ، وقبل المناظرة المتلفزة  الحاسمة، تم الكشف عن أحدث استطلاع رأى أجرته OpinionWay، اليوم الثلاثاء 19 أبريل، حيث  منح إيمانويل ماكرون 56٪ من أصوات النوايا ، مقابل 44 ٪ لمارين لوبان.
 
وبينما حصل الرئيس المنتهية ولايته مرة أخرى يوم الجمعة الماضي ، على 53٪ من الأصوات مقابل 47٪ ضد منافسه من التجمع الوطني ، فاز إيمانويل ماكرون بثلاث نقاط ، فيما خسرت مارين لوبان ثلاث نقاط إلى جانبه.
 
وبذلك ، في غضون عطلة نهاية أسبوع واحدة فقط ، وإن تم تمديدها بسبب عيد الفصح ، اتسعت الفجوة بين المرشحين النهائيين للرئاسة بشكل حاد ، من ست إلى اثنتي عشرة نقطة.
 
 
  
 
 
 

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