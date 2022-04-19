اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تكتشف لأول مرة حالات إصابة بمتغيرى XE وXM من متحور أوميكرون

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:24 ص
كوريا الجنوبية تكتشف لأول مرة حالات إصابة بمتغيرى XE وXM من متحور أوميكرون كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنها أكدت لأول مرة حالتي إصابة بسلالة إكس إي (XE)، وحالة إصابة بسلالة إكس إم (XM)، وهما سلالتان مؤلفتان من سلالات أوميكرون من كورونا.

وأوضحت السلطات وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أنه اكتشاف الإصابة الوحيدة بسلالة إكس إي في الحالة الوافدة من بريطانيا في يوم 27 مارس، وتم رصد الإصابة الأخرى بها في الحالة المحلية في يوم 30 من نفس الشهر، بينما تم اكتشاف الإصابة بسلالة إكس إم في يوم 27 من الشهر الماضي، كما تم العثور على كل إصابة بسلالتي إكس إي، وإكس أم في الحالات المحلية، مما لا يستبعد معه إمكانية تفشيهما داخل البلاد.

يشار إلى أن متحور إكس إي هو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، بينما متحور إكس إم هو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بي إيه 1. 1" و"بي إيه 2".

 


كورونا

كوريا الجنوبية

اوميكرون

XM

ـXE

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