كسر ماسورة مياه شرب بالزقازيق والدفع بفريق مهندسين وفنيين لإصلاحها.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع شعبان أبو الفتوح رئيس حى أول الزقازيق، أعمال إصلاح تسريب كسر ماسورة مياه الشرب بقطر 16 بوصة بشارع سعد زغلول أمام كوبرى مشاة الجامعة، والتي أدت إلى غرق الشارع بالمياه وتعطيل حركة السيارات.



ومن جانبه، أوضح رئيس الحي، أنه جاري الانتهاء من إصلاح الكسر بخط مياه الشرب في أسرع وقت وردم الحفر نتيجه أعمال الحفر والإصلاح لخط المياه وتسوية الشارع ورد الشيء لأصله، فضلاً عن شفط المياه المتراكمة بالشارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.



يذكر أنه فور تلقي رئاسة حي أول الزقازيق بلاغاً يفيد بوجود كسر في ماسورة مياه الشرب الرئيسية بشارع سعد زغلول أمام كوبرى المشاة الجامعة، تم الدفع بسيارات رئاسة الحي والعمال والفنيين والمهندسين لإصلاح ماسورة المياه بأسرع وقت وشفط المياه المتراكمة بالشارع وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.















