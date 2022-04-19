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قافلة طبية مجانية للكشف بقرية كفر عطا الله ببنها.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:00 ص
قافلة طبية مجانية للكشف بقرية كفر عطا الله ببنها.. اعرف التفاصيل قافلة طبية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أنه في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، وحياة كريمة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف الدكتورة منى عطية مدير الإدارة الصحية ببنها، سيتم قافلة طبية علاجية تخصصية مجانية بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله اليوم "الثلاثاء والأربعاء"، 19 و20 أبريل 2022.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خلال تصريحات صحفية، أنه القافلة تضم 10 عيادات متنوعة وهى "عيادة باطنة - عيادة أطفال - عيادة جراحة - عيادة نساء - عيادة رمد - عيادة أسنان - عيادة جلدية - تنظيم أسرة - معمل – آشعة"، مشيرا إلى أن الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار "الخطيب"، إلى أنه يوجد بالقافلة فرقة طبية للتطعيم ضد فيروس كورونا، للعمل على التسهيل على المواطنين وعدم تنقلهم لتلقى جرعات لقاح فيروي كورونا بأنواعه المختلفة والمقررة من وزارة الصحة، وضمانا لوصول اللقاح لأبناء المحافظة بكافة القرى البعيد عن الخدمة الصحية.


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