عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم لساحات المسجد الأقصى.. فيديو

كتب: أحمد جمعة

جدد مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، اقتحام ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

واقتحم العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد، وانتشروا في ساحاته قبل وقت قصير من بدء اقتحامات المستوطنين، وذلك بحسب فيديو نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأجبرت الشرطة الإسرائيلية المصلين المسلمين على إخلاء ساحات المسجد بشكل كامل، قبل أن تبدأ بتسهيل اقتحام المستوطنين له عبر مجموعات تضم الواحدة منها عشرات المستوطنين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد فرضت قيودا على دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية انتشرت على بوابات المسجد الأقصى لمنع المصلين من العودة والدخول إلى المسجد مجددا.

كما طرق المصلون بشدة على الأبواب الخشبية الكبيرة، للمصلى القبلي.

وتتزامن اقتحامات الأسبوع الجاري، مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ مساء الجمعة الماضي، ويستمر حتى الخميس المقبل.