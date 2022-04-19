ضبط صاحب مخبز استولى على كمية من الدقيق المدعم بغرض التربح فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد المخابز الذى قام صاحبه بالاستيلاء على الدقيق المدعم بغرض الاتجار والتربح، جاء ذلك فى إطار جهود المديرية من خلال الحملات الرقابية الصباحية والمسائية برئاسة وتوجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل مديرية التموين .

وشنت المديرية حملة مكبرة بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله والعربى عبد الحليم وياسر جمعة ومحمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة، وقاموا بتحرير (55) محضرا تموينيا بمناطق متفرقة بالمحافظة.

وجاءت المحاضر كالتالى: أحد المخابز البلدية قام بالتجميع والإستيلاء على كمية تقدر بـ7 شكاير من الدقيق البلدى المدعم بما يعادل 350 كجم من الدقيق استخراج 72% بغرض الاتجار والتربح والاستيلاء على الدعم دون وجه حق، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط أحد المحال التجاريه بحوزته كمية تقدر بـ20 قاروصة سجائر مجهولة المصدر ما يضر بصحة المواطنين بصورة أكثر خطورة من السجائر العادية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .

كذلك تحرير المحاضر الآتية: 19 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، 16محضر شهادات صحية، 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، 3 محاضر عدم الإعلان عن وجود مخزن .



وفى مجال المخابز البلدية التموينية تم تحرير 6 تقارير نقص وزن، و4 تقارير غير مطابق للمواصفات .



الخبز



جانب من الخبز