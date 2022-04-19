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ضبط شخص وزوجته يتاجران بالمخدرات وبحوزتهما كمية من الهيروين فى الشروق

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:07 ص
ضبط شخص وزوجته يتاجران بالمخدرات وبحوزتهما كمية من الهيروين فى الشروق قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 
 
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص – زوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى-  هاتفى محمول - 2 أداة زجاجية يستخدمان فى تعاطى مخدر الهيروين).
 
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما لمخدر الهيروين بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والأداة الزجاجية للتعاطى والسيارة لسهولة التنقل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

هيروين

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اخبار الحوادث

أمن القاهرة

جريمة الشروق

مخدرات

القبض على تجار مخدرات

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