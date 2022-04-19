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صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى 2022 لـ 5.9%

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:19 م
صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى 2022 لـ 5.9% صندوق النقد الدولي
أ ش أ

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رفع صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.9% مقارنة بـ 5.5% في توقعاته السابقة في حين خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلى 3.6%.
 
وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم /الثلاثاء/ أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 5%.
 
وكان الصندوق قد رفع توقعاته في تحديث يناير بمقدار 0.4% ليصل إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته في أكتوبر عند 5.6%.
 
وفي تحديث يناير، أوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة "كوفيد-19" خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.
 
ونوهت جوبيناث بأن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة "كوفيد-19" وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

مصر

صندوق النقد الدولي

الاقتصاد المصرى

نمو الاقتصاد المصرى

اليوم السابع بلس

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