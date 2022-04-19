"صحة المنيا" تقدم الخدمات العلاجية لـ13 ألف مواطن بـ7 قوافل طبية ضمن حياة كريمة

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت 7 قوافل طبية بقرى المحافظة شملت ( قرية دير الجرنوس بمغاغة - تندة بملوى - السلطان حسن و ريحانه بأبوقرقاص - بنى حرام بديرمواس - صندفا و الفرجانى ببنى مزار) وذلك على مدار شهر مارس الماضى.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبى على 13 ألف و337 حالة فى تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا إلى أنه تم عمل (1116) تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه لـ(267) حالة و رسم قلب لـ(9) حالات وأشعة سينية لـ(43) حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لـ(852) متردد وتحويل للمستشفى (341) حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ(754) مترددا.