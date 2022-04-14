صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ2110 مواطنين بقرية "دمشاو هاشم"

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، يومي 11 و12 من أبريل الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2110 حالات مترددة، وجرى صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

قال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 553 حالة جراحة و434 حالة أطفال و296 باطنة و101 قلب و81 نساء و111 وتنظيم أسرة و76 أسنان و259 جلدية و199 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 174 تحاليل مختلفة وعمل 18 حالة موجات صوتية وعمل 6 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ125 مترددا، وإجراء خلع أسنان لـ4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 45 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ133 مترددا، وجرى استخدام 10 عيادات متنقلة.