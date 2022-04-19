شيخ الأزهر: التضييق على غير المسلمين فى مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان "سخف"

كتب لؤى على

فى تصريحات مطولة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتزامن مع تهنئته للبابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة، تنشرها جريدة صوت الأزهر فى عددها الصادر غداً، أكد الإمام الطيب أن التضييق على غير المسلمين فى مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان بدعوى الصيام «سخف» لا يليق ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد.

وتساءل فضيلة شيخ الأزهر عن المسلم الذى لا يطيق رؤية زميله المسيحى فى العمل يأكل أو يشرب أو مشاهدة مواطنين مسيحيين فى المطاعم فى نهار رمضان، كيف يطيق إفطار أطفاله الصغار غير المكلفين فى نهار رمضان؟ أم أنه يُضيق على أطفاله أيضاً ويمنع عنهم الطعام والشراب؟