شروط خاصة لدخول رأس البر فى شم النسيم .. تعرف عليها

دمياط معتز الشربينى

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، مخطط تشغيل سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية بمدينة رأس البر، وذلك وفقًا للخطة المستحدثة لخطى السير للمرور بالطريقين الموازيين للشاطئ وشارع النيل وحظر مرور سيارات الأجرة من شارع بورسعيد، لتخفيف الضغط المرورى به نظرًا لكونه شارع رئيسى بالمدينة وممشى سياحى هام.

وفى هذا السياق، أكدت" محافظ دمياط" على تفعيل تلك الخطة بنهاية الأسبوع الحالى، وذلك فى إطار الاستعدادات لموسم شم النسيم، مؤكدة على تنفيذ عملية تشغيل تجريبى للخطة.



هذا وقد تم الاتفاق على حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد إلى المدينة، على أن يتم السماح بدخول وخروج سيارات رحلات اليوم الواحد "ميكروباص، اتوبيسات" من البوابة الغربية "طريق الميناء" حتى موقف 109ويكون دخول وخروج سيارات النقل المحملة بالبضائع من ذات البوابة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهرًا.



