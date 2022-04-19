شباب دولة الإنشاد.. "عبدالعزيز" اكتشف موهبته منذ 7 سنوات بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع أحد شباب الإنشاد الدينى بالإسكندرية عشق مدح النبى هو الشاب عبد العزيز خليفة من محافظة الإسكندرية.





ويقول عبد العزيز خليفه، أنه اكتشف موهبته منذ 7 سنوات عندما سمعه أصدقاؤه فى الجلسات وشجعوه على استكمال موهبته فى مدح النبى والتحق بعد ذلك بفريق مدد للإنشاد الدينى وتعرف على شباب عشقوا حب النبى.

واضاف إنه لقى تشجيع كبير من أصدقائه وأسرته فهم السبب الرئيسى لاستكمال الإنشاد ومدح النبى حتى شارك فى حفلات مع الفريق ولاقت قبولا كبيرا من الجمهور بالإسكندرية.

وأشار إلى أنه عشق الانشاد والمدح من عمالقه الانشاد الدينى منهم الشيخ عمران الذى كان يستمع دائما له فى إذاعه القرآن الكريم كما عشق المدح من الشيخ ياسين التهامى الذى له محبين ومريدين من كافه انحاء الجمهورية.