اليوم السابع
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شباب دولة الإنشاد.. محمد علوانى شاب يمدح النبى بصوت عذب ويحلم بالوصول للعالمية

الأحد، 10 أبريل 2022 05:00 ص
شباب دولة الإنشاد.. محمد علوانى شاب يمدح النبى بصوت عذب ويحلم بالوصول للعالمية محمد علوانى شاب يمدح النبى بصوت عذب ويحلم بالوصول للعالمية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أجرى "اليوم السابع" لقاء مع أحد الأصوات المميزة بمحافظة الإسكندرية فى الإنشاد الدينى، هو الشاب محمد علوانى الذى برع فى مدح النبى.

ويقول محمد علوانى، إنه منذ صغره صوته مميز فى تلاوة القرآن الكريم وعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف، وقرر أن يكمل مشواره فى الإنشاد الدينى.

وأضاف "علوانى"، أنه شارك فريق مدد للإنشاد الدينى، وأصبح أحد أعضاء فريقه وشارك فى العديد من حفلات الإنشاد الدينى بمحافظة الإسكندرية.

وأشار "علوانى"، إلى أنه قرر تعلم أسس الإنشاد الدينى والمقامات الصوتية وكان على يد الدكتور طه عبد الوهاب، كما أنه التحق بمدرسة الإنشاد الدينى فى أولى الدفعات وتخرج منها.

وأكد، أن مجال الانشاد الدينى فى تطور خلال الوقت الحالى ويشهد طفرة كبيرة فى الآونة الأخيرة خاصة بعد ظهور أصوات مميزه وفرق جديدة على الساحة وأصبح لهم مردين ومحبين من كل الأعمار والفئات .


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الانشاد الدينى

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