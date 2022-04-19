زى النهارده.. الجنايات تحجز قضية "تنظيم داعش الجيزة" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من سنة، يوم 19 أبريل 2021، الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تحجز محاكمة 5 طلاب فى اتهامهم بتولى قيادة تنظيم داعش الإرهابى بالجيزة، والانضمام إلى التنظيم الإرهابى، للحكم.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الأول بأنه تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، فضلا عن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة " داعش" التى تدعو إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة.

وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمين من الثانى وحتى الخامس انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها.