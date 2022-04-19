اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:36 م
أكرم القصاص
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رئيس مركز الخارجة يتفقد محطات مياه الشرب ويوجه بتحسين الخدمة.. صور

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:11 م
رئيس مركز الخارجة يتفقد محطات مياه الشرب ويوجه بتحسين الخدمة.. صور جانب من الجولة
الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد الدكتور ياسر محمود سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد فى أولى جولاته الميدانية عدد من محطات مياه الشرب بمدينة الخارجة للتأكد من انضباط العمل و الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك و انتظام العمل خلال فصل الصيف.

وشدد رئيس المركز على تذليل كافة العقبات للوصول لمستوى متميز من جودة الخدمات الحيوية التى تليق باهالى مدينة الخارجة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء المحافظ بضرورة التاكد من توافر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين و مع اقتراب فترة الاعياد و فصل الصيف

وقال ياسر فى بيان له، إن مدينة الخارجة تضم 18 محطة مياة موزعة على كافة مناطق المدينة تحوى 24 بئر جوفى على أعماق تصل إلى أكثر من 700 متر لتوفير كميات من تصرفات المياه تصل إلى حوالى 90 ألف متر مكعب يوميا من مياة الشرب النقية التى تضخ على شبكة المياه لكى تغطى كافة أنحاء المدينة و على ضغط 3,5 بار.

وناشد رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة الخارجة المواطنين بحسن استخدام المورد المائى و الترشيد فى الاستخدام وعدم استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المحددة لها حفاظا على استمرارية و جودة الخدمات.

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