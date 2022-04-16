محافظ الوادي الجديد يكافئ فريق رفع الأثقال بمركز شباب الخارجة لتميزه

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد منح مكافأة تشجيعية قدرها 10 آلاف جنيه لفريق رفع الأثقال بمركز شباب الخارجة، لحصوله على المركزين الثاني والثالث على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال تفقده لأنشطة المركز يرافقه بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

كما وجه بعمل مقايسة لتطوير ملعب الإسكواش والكرة الطائرة وإنشاء أكاديميات لكافة الألعاب الرياضية للمشاركة بدوريات الألعاب المختلفة، وتفعيل دور مراكز الشباب في توفير منافذ لبيع السلع المخفضة.

كما شهد المحافظ فعاليات أحد الندوات التي ينظمها نادي التطوع بالتعاون مع مديرية الأوقاف حول الإنتحار والتنمر، والتقى الشباب المشارك واستمع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، موجهًا بتخصيص وسيلة إنتقال لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم لنقلهم من أحياء السبط والبري لتلقي الجلسات العلاجية بمركز دكتور حسن حلمي، وتحديد برنامج زمني لتواجد الأطباء بوحدات العلاج عن بُعد.