اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:18 ص
أكرم القصاص
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رئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:00 ص
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي
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 بحث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي هاتفيا الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ووجهات النظر تجاهها وكذلك سبل تعزيز أوجه التعاون بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة.


وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة بجميع أجهزتها ووكالاتها وبرامجها المختلفة من أجل إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين.. مؤكدا مواصلة دولة الكويت لدورها الإنساني ومساندة الجهود الدولية الرامية لحل النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.


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