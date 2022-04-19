رئيس حكومة الوحدة الليبية: دور الجزائر مهمّ فى دعم الانتخابات بليبيا

كتب: أحمد جمعة

غادر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الجزائر مساء الإثنين، بعد زيارة رسمية، حظي خلالها باستقبال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

وكان في توديع الدبيبة بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرى رمطان لعمامرة، وعدد من أعضاء الحكومة.

واستقبل عبد الحميد الدبيبة من طرف الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون. حيث تحدث الطرفان عن عدد من الملفات منها الانتخابات الليبية المرتقب إجراؤها في ليبيا.

وفي تصريحه عقب اللقاء، قال الدبيبة إنّه أبرز للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون "تصوّر حكومته للانتخابات في ليبيا. للانتقال بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار."

كما تمّ التطرّق في خلال اللقاء إلى الدور المهم للجزائر في دعم هذه الانتخابات. وضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن.

إلى جانب ذلك، تحدث الدبيبة مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون عن "دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. لاسيما في مجال النفط والغاز في ظل الظروف العالمية الراهنة."