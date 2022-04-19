حياة كريمة.. تعرف على تفاصيل اجتماع نائب محافظ بنى سويف بـ"قومى المرأة"

بنى سويف هانى فتحى

عقد السيد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اجتماعا بأعضاء استشارى تدريب ريادة الأعمال بالمجلس القومى للمرأة، فى حضور نرمين محمود مقرر فرع المجلس بالمحافظة، وذلك لمناقشة الخطوات العملية فى المجال والدور الداعم لجهود المجلس القومى للمرأة فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال التشجيع والتحفيز والدعم فى مجال ريادة الأعمال، والبدء فى قرى حياة كريمة.



جرت مناقشة تقرير الميزات النسبية التى تم رصدها ضمن خطة عمل ميدانية وبحثية لتعظيم الاستفادة من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويجرى تنفيذه حاليا فى بنى سويف بمركزى ناصر وببا، حيث تسعى المحافظة من خلال رؤيتها واستراتيجيتها التنموية للسير توازيا مع جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات الجارى تنفيذها، وذلك من خلال اتاحة الفرص لتمكين هذه القرى اقتصاديا من خلال التحفيز على المشروعات الصغيرة التى تقوم على الاستغلال الأمثل للميزات النسبية لموارد كل قرية.



وأشار نائب المحافظ إلى أن المحافظة تدعم تلك الجهود التى تأتى ضمن محاور الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التى أطلقها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم فى ديسمبر 2020، واحتوت على 6 قطاعات اقتصادية رئيسة: السياحة، الاتصالات، الزراعة، الصناعة، المشروعات الصغيرة، والنقل واللوجستيات، وذلك من خلال عرض توضيحى شمل دراسة لبنية الأعمال الموجودة قبل وضع الخطة الاقتصادية، والموقع الاستراتيجى المتميز للمحافظة وتعداد السكان وتقسيم فئاته العمرية وشبكة الطرق المؤدية إلى المحافظة، ومساحة الرقعة الزراعية ونوعية المحاصيل داخل المحافظة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة.



كما أكد نائب المحافظ أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل أحد أهم قطاعات الاستراتيجية التنموية العامة المحلية التى من بين قطاعاتها: قطاع المشروعات الصغيرة، والذى حظى بإشادة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة بالمجلس، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات المتخذة من جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية 654 لسنة 2021.