محافظ بنى سويف يناقش إجراءات تطبيق الدليل الإرشادى لحوافز تميز الأداء

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على سرعة تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى ،والتى أطلقتها وزارة التخطيط ، وتستهدف تهدف إلى تحسين عمليات صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء وتقييم الخدمات التى تقدمها المحافظة بما يصب فى صالح المواطنين

جاء ذلك خلال اجتماعه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود ومجدى عويس مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات الوضع فيما يتعلق بآليات تنفيذ مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"

وأشار المحافظ إلى أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير التى تضمنتها المبادرة ، للحصول على المزايا والمنافع والتى تعود من تطبيق وتفعيل تلك المبادرة ، لاسيما فيما يتعلق بمنح حافز أداء "بنسبة 10% من جملة المعتمد للمحافظة" فى شكل تمويل إضافى للموازنة الاستثمارية المخصصة لها فى خطة العام المالى "2022/ 2023" وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط ،بما يعود على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم فى شتى القطاعات من خلال الخطة التشاورية مع القيادات التنفيذية والتشريعية والمشاركة المجتمعية.

من جانبه أشار السكرتير العام إلى الشروط والمعايير اللازمة للحصول على حافز الأداء ، والتى تشمل : التخطيط التشاركى ، إعداد دراسة الجدوى القبلية، عملية تخطيط الاستثمارات السنوية ، تخطيط عملية بناء القدرات، متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، الشفافية والإفصاح العام من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة لكافة المواطنين

كما ناقش المحافظ عدد من الموضوعات المتعلقة بملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بنى سويف التى أصدرتها وزارة التخطيط للعام الجارى بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى (21/2022) ، والتى تتبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبنى على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة فى خطة العام المالى الجارى ، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف حياة كريمة

حيث يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 185 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بنى سويف بخطة عام 21/2022 إلى 3.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.5% عن خطة عام 20/2021، موزعة على : استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 31.6%، يليه قطاع التعليم العالى والبحث العلمى بقيمة 814 مليون جنيه بنسبة 21.4%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 643 مليون جنيه بنسبة 16.9%، ويخص قطاع التنمية المحلية 598.8 مليون جنيه بنسبة 15.8%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 308.5 مليون جنيه بنسبة 8.1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 235.7 مليون جنيه بنسبة 6.2%.