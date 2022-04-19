جونسون: هجمات الجيش الأوكرانى دفعت قوات بوتين للانسحاب من محيط كييف

كتب أحمد عرفة

قال بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إن بلاه قلقة من التواجد العسكري الروسي في شرق أوكرانيا، موضحا أن هجمات الجيش الأوكرانى دفعت قوات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للانسحاب من محيط كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف بوريس جونسون: نحن والحلفاء سنواصل مواجهة تهديدات روسيا، موضحا أن الخطر قادم على شرق أوكرانيا ولا مفر من ذلك.

واعتذر بوريس جونسون عن خرقه قواعد الحجر في قضية "فضيحة الحفلات" خلال فترة كورونا.

وفى وقت سابق، دعت وزارة الدفاع الروسية، كتائب (آزوف) الأوكرانية في ماريوبول إلى إلقاء السلاح والاستسلام وفق نظام تهدئة يبدأ اليوم من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "بالنظر إلى الوضع الكارثي في مصنع آزوف ستال للمعادن، بالإضافة إلى الاسترشاد بالمبادئ الإنسانية البحتة، تدعو القوات المسلحة الروسية مرة أخرى مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو وقف أي أعمال عدائية والاستسلام وإلقاء أسلحتهم".

ونشرت الوزارة ، بحسب شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، آلية تنفيذ خروج المسلحين، تتضمن إنشاء اتصال مستمر بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل تبادل المعلومات وإعلان "نظام تهدئة " بين مقاتلي الكتائب والمرتزقة الأجانب وبين القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية والتقيد الصارم من كلا الطرفين.