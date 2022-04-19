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جامعة بني سويف تطلق النسخة الرابعة من مسابقة أفضل شعبة لغة وبرنامج جديد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:48 م
جامعة بني سويف تطلق النسخة الرابعة من مسابقة أفضل شعبة لغة وبرنامج جديد دكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إطلاق النسخة الرابعة من مسابقة أفضل شعبة لغة وبرنامج جديد بعد نجاحها خلال الأعوام السابقة، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي.

 

وأوضح رئيس الجامعة، إن إطلاق المسابقة يأتي في إطار خطة الجامعة للارتقاء بالجوانب الأكاديمية والإدارية وتطبيق معايير الجودة وأنظمة الحكومة الداخلية بالبرامج الجديدة، وتهدف إلى تشجيع المتميزين وتكريمهم لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة التعليمية المقدمة.

 

وأشار الدكتور ممتاز حجاب إلى تنوع معايير التقييم بالمسابقة لتشمل تقديم الخدمات التعليمية والإدارية، وآليات التفاعل مع الطلاب، لافتاً إلى استخدام النظام الإلكتروني الخاص بشعب اللغات والبرامج في تقييم المسابقة لضمان أعلى قدر من الشفافية والعدالة في المسابقة.

 

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع استعرض التقارير السنوية بالبرامج الجديدة بكليات الصيدلة والإعلام، طب بشري، تمريض، سياحة وفنادق، آداب، تربية، التكنولوجيا والتعليم، علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء كنماذج يحتذى بها، كما وافق الاجتماع على إقامة ندوة عن استراتيجيات التسعير في شركات الطيران والتي تنظمها شعبة اللغة الإنجليزية بكلية السياحة والفنادق. 


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