جاك دورسي ينتقد مجلس إدارة تويتر بعد محاولات إيلون ماسك الاستحواذ عليه

كتب: إيهاب محمد

انتقد جاك دورسي مجلس إدارة تويتر بشأن محاولة إيلون ماسك الاستيلاء العدائي لأول مرة على تويتر، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

انتقد الرئيس التنفيذي السابق، الذي لا يزال عضوًا في مجلس الإدارة نفسه، "المؤامرات والانقلابات" التي كانت "خللًا دائمًا في الشركة".



جاك دورسى

في سلسلة من التغريدات والردود المتفجرة، أيد منشورًا واحدًا يقول إن "اللوحة السيئة ستقتل الشركة".

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي غرد فيه ماسك "Love Me Tender" حيث سخر مرة أخرى من احتمال استيلاء عدائي على تويتر.

في حين أعلن مجلس إدارة تويتر إجراء لمنع شراء ماسك للمنصة، حيث أصدر مجلس الإدارة "خطة حقوق المساهمين" الجديدة لمنع عرض الاستحواذ المقترح من إيلون ماسك، وهو انتكاسة كبيرة لجهود الملياردير للسيطرة المالية الكاملة على الشركة، حيث تم اعتماد الخطة بعد اقتراح غير ملزم للاستحواذ على تويتر.



تغريدة جاك دورسى



تعليق جاك دورسى

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، هذه المناورة، المعروفة في عالم التمويل باسم الحبة السامة، تمنع عمليات الاستحواذ من خلال منح بعض المساهمين الحق في شراء المزيد من الأسهم إذا حاول شخص خارجي الاستيلاء على السيطرة.

تشير الخطة إلى أن مجلس إدارة تويتر يعتزم محاربة محاولة ماسك للحصول على ملكية الشركة، وكان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر قد أخبر الموظفين سابقًا أن الشركة لا تزال تقيم عرض ماسك.

كما قام مجلس الإدارة بتفصيل الخطة في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وستبقى الخطة سارية المفعول لمدة عام واحد.