اليوم السابع
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أكتوبر المقبل..

تربية حلوان تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث حول "مستقبل إعداد المعلم"

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:32 ص
تربية حلوان تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث حول "مستقبل إعداد المعلم" جامعه حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنظم كلية التربية جامعة حلوان المؤتمر العلمي العشرون والدولي الثالث بعنوان: "مستقبل إعداد المعلم في ضوء متغيرات الثورة الصناعية : الرابعة والخامسة"، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور حسام حمدي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، و الدكتور خالد مالك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  والبحوث ومقرر المؤتمر، وذلك في الفترة من 12 إلى 13 أكتوبر.
 
أوضح  الدكتور حسام حمدي أن المؤتمر يأتي بهدف استشراف برامج إعداد معلم المستقبل في ضوء الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، ودراسة واقع مؤسسات إعداد المعلم وآفاقها المستقبلية في الوطن العربي ، والاتجاهات الحديثة للتعلم الالكتروني وتطوير بيئات التعلم الإلكترونية الداعمة لمستقبل إعداد المعلم، بالإضافة إلى دراسة وتحليل تأثيرات وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة على مستقبل المعلم، وكذلك الارتقاء بمستوى البحث العلمي من خلال بناء جيل من الباحثين والدارسين لديه القدرة على ابتكار طرق تواصل جديدة، واستشراف برامج التنمية المهنية لمعلم المستقبل وفق رؤية مصر 2030.
 
 ويناقش المؤتمر عدة محاور وهي: قضايا وسياسات إعداد معلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، تجارب محلية ودولية في تطوير إعداد معلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، التنمية المهنية لمعلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، مستقبل مؤسسات إعداد المعلم في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.
 
 

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