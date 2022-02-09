تداول 2007 أطنان بضائع و454 شاحنة و81 سيارة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهدت موانىء البحر الأحمر تداول 2007 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و454 شاحنة و81 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1728 طن بضائع عامة ومتنوعة 221 شاحنة و34 ملاكي، وشملت حركة الواردات تداول 279 طن بضائع عامة ومتنوعة 233 شاحنة و47 ملاكى ومتواجد 10 سفن على ارصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 102 شاحنة 7 ملاكى والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 105 شاحنة و38 ملاكى وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 61 شاحنة و 7 ملاكى والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 93.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم استقبال 26 شاحنة بحمولة 191 طن بضائع عامة 88 طن بضائع عامة ترانزيت الى ليبيا و 2 ملاكى وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1728 طن بضائع عامة و 1 ملاكي، كما غادر ميناء الغردقة السفينة القاهرة بحمولة 26 سيارة ملاكى متجهة إلى ضبا.