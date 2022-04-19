اليوم السابع
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تحرير 59 محضراً تموينياً للمخالفين فى حملات موسعة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:30 ص
تحرير 59 محضراً تموينياً للمخالفين فى حملات موسعة بكفر الشيخ ضبط لحوم غير صالحه لللإستخدام الادمي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 59 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة في المنافذ المتعددة والأسواق.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 59محضراً،من بينهم 14 محضر نقص وزن، ومحضر تصرف في دقيق، و21 محضر مخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحه، وحررت الحملة محضر، وتحرير 14 محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.

 

جانب من حملات تموينية على الاسواق
جانب من حملات تموينية على الاسواق

 

ضبط لحوم غير صالحه لللإستخدام الادمي
ضبط لحوم غير صالحه لللإستخدام الادمي

 

متابعة معارض اهلا رمضان
متابعة معارض اهلا رمضان

 

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

 


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