ضبط 7 آلاف عبوة غذائية منتهية الصلاحية بمخزن بقلين كفرالشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن فريق الرقابة التجارية والتموينية بمديرية تموين كفر الشيخ، من ضبط 7 آلاف عبوة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن لبيع السلع الغذائية بقلين.

وردت معلومات للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بوجود مخزن لتجارة السلع الغذائية بقلين، خزن مالكه كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء بيعها.

استهدفت حملة من فريق الرقابة التجارية والتموينية بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، وصفوت الشيشينى، مدير الرقابة التجارية، ضمت محمد عبد القوى، وسامح البنا، ورضا صلاح، ومحمد لبيب، المخزن المشار إليه، وعُثرت على 7 آلاف عبوة سلع غذائية متنوعة، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا علي الصحة العامة، نظرًا لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 500 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة قلين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 كيلو جرام لب مستورد، و250 كجم فيشار، وجميعها بدون فواتير، لدى أحد التجار بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وتحرر المحضر رقم 685 لسنة 2021 جنح قسم أول كفر الشيخ، بالإضافة إلى ضبط 50 كيلو جرام عسل، بدون بيانات، و35 كجم زيت زيتون، مجهول المصدر، بدون أي فواتير، داخل محل تجاري بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وتحرر المحضر 686جنح قسم أول كفر الشيخ، وإحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.