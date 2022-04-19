تحرير 532 محضرا للمنشآت غير الملتزمة بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كافة الجهات المعنية وعلى رأسها مديرية القوى العاملة بضمان توفير بيئة عمل جيدة للعمال والموظفين لضمان تلبية حقوقهم واحتياجاتهم .

قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية برئاسة المستشار ياسر سعيد حملات تفتيش دورية ومفاجئة على جميع المنشآت بالمحافظة ،حيث تم التفتيش على 404 منشآة لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين ، وعمل 56 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفرت عن تحرير 303 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 216 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وفى مجال التفتيش العمالى قامت المديرية بالتفتيش على 579 منشأة، وعمل 72 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 229 محضراً ، وبحث 195 شكوى عمالية، كما قامت باستخراج 1715 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1965 رخصة مزاولة الحرفة.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 38 ألف جنيه رعاية صحية لـ 66 عمال من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج ، وتسجيل 1950 عاملاً جديداً على المنظومة ليصبح إجمالى المسجلين 17026 عاملا.

وأكد المستشار ياسر سعيد مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 66 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 18 أجنبياً ، وتلقى 48 طلب ترخيص تجديد ، و31 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.



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