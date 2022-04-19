اليوم السابع
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تجديد حبس عنصرين إجراميين 15 يوما بتهمة حيازة شحنة مخدرات بـ2.3 مليون جنيه

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:36 م
تجديد حبس عنصرين إجراميين 15 يوما بتهمة حيازة شحنة مخدرات بـ2.3 مليون جنيه حبس - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قررت نيابة الإسماعيلية، تجديد حبس اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركزى شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبطهما وبحوزتهم، 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بحوزة وأحدهما له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد.

كانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركزى شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والأمن المركزى، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، وأمكن ضبطهما حيث تم ضبط "250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة أحدهما له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد.

ونجحت الجهود فى ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة الآخر، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال تواجد بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2.375.000 مليون جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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