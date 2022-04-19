اليوم السابع
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بث مباشر.. مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بقنا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:17 ص
بث مباشر.. مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بقنا جثة
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا لرصد تفاصيل مصرع 4 أشخص، أمس الإثنين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.


 
تلقى اللواء مسعد أبوسكين  مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع "سعودي. محمد" 66 عاما، "أحمد. محمد" 26 عاما، "السيد. محمود" ، و"علي. محمود" 37 عاما، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

 ودفع مرفق إسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثث إلى مستشفى نجع حمادي العام.





 


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