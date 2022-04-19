باكستان تمدد مهلة نقل شحنة من القمح لأفغانستان عبر الحدود الهندية‎‎

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أعلنت الخارجية الباكستانية، تمديد الفترة الزمنية لنقل 50 ألف طن متري من القمح والأدوية المنقذة للحياة كمساعدات إنسانية إلى أفغانستان عبر الحدود الهندية.

وذكرت الخارجية الباكستانية- في بيان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية- أن الفترة الزمنية الممنوحة لنقل المساعدات الإنسانية انتهت في 21 مارس الماضي، حيث طالبت السلطات الهندية مؤخرا تمديد الفترة زمنية لاستكمال عملية النقل.

وأضافت "أنه كدليل على جهودنا المخلصة نحو معالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان، تقرر منح تمديد عملية النقل لمدة شهرين لتسهيل استكمالها"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المفوضية العليا للهند في إسلام آباد بالقرار المتخذ في هذا الصدد.