انقطاع مياه الشرب بـ 5 مناطق بالخانكة لإصلاح عطل بخط المياه الرئيسي

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع مياه الشرب عن مناطق "سرياقوس - عرب العيايدة - القلج - الجبل الأصفر - منشية الجبل الأصفر"، بمركز الخانكة، اليوم الثلاثاء 19 / 4 / 2022، من الساعة الخامسة فجرا نظرا لإصلاح عطل مياه قطر 600 مم الخاص بمحطة مياه سرياقوس 145 ألف م3، ولحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه ستقوم الشركة بتشغيل المحطات الارتوازية وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع، وجاري الآن أعمال الاصلاح، وتم تشغيل المحطات الارتوازية خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وتابعت، أنه سيتم ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل، والتأكد من صلاحية مياه الشرب للاستخدام لعدم تشكيل خطورة على المواطنين.