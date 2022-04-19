المشدد 7 سنوات لعامل لسرقة مواد بترولية من خط أنابيب البترول بالدقهلية

الدقهلية: شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات غيابيا وذلك لاتهامه مع 9 متهمين أخرين بإتلاف عمدا خط نقل مواد بترولية وسرقة مواد بترولية بقيمة ب 181300 جنية بعد قيامهم بكسر خط نقل مواد بترولية ( متكثفات ) الممتد عبر منطقة أبو ماضى مركز طلخا إلى مركز طنطا بمحافظة وتثبيت محبس وسرقة المواد البترولية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي في القضية 16867 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة والمقيدة كليا برقم 2987 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار علاء السعدني المحامي العام الاول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال الى محكمة جنايات المنصورة المتهم محمد . م .ا.ا مع 9 متهمين أخرين سبق محاكمتهم لأنهم فى غضون الفترة من أكتوبر 2019 وحتى 8 ديسمبر 2019 بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

أتلفوا عمدا خط من خطوط البترول وهو خط نقل مواد بترولية (متكثفات) الممتد من منطقة أبو ماضى مركز طلخا إلى مركز طنطا بمحافظة الغربية والمملوكة لإحدى شركات القطاع العام (شركة أنابيب البترول) المعدة للنفع العام بأن ثقبوا به جزءا وثبتوا عليه أداة (محبس ) وترتب على ذلك توقف إمدادات المنتجات البترولية فترة زمنية مؤقتة وقاموا بسرقة المواد البترولية وكان ذلك ليلا وبالطريق العام بواسطة أدوات ( خرطوم ،محبس ، كوع . مفتوح بلدى ) وقاموا بأعمال حفر على خط أنابيب البترول دون مراعاة المساحات والمسافات المقررة قانونا وبدون ترخيص .

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وضبط كمية من المواد البترولية بخزان السيارة رقم ر ، ق .د 9461 وقد تبين أن الكمية المضبوطة تقدر ب 11100 لتر تبلغ نسبته 18.8طن بما يعادل 25000 لتر مكعب وتقدر قيمته ب 18800جنية .

وأكد التقرير الفنى أن تكلفة إصلاح الخط تقدر بقيمة 76470 ألف جنيه.