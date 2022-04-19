المشدد 15 سنة لمتهم بالاشتراك فى قتل شخصين بسبب خصومة ثأرية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وأمانة سر نبيل شكري، المتهم الرابع فى القضية رقم 63766 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2015، بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامه بالاشتراك مع 4 آخرين، سبق محاكمتهم، فى جريمة قتل شخصين بسبب الثأر لمقتل أحد أقاربهم.

تعود أحداث القذية ليوم 4 يوليو عام 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل كلٍ من: محمد س ع، وبهاء ع إ، إثر إصابتهما بطلقات وأعيرة نارية أودت بحياتهما بدائرة مركز الزقازيق.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: صالح ع م م إ ع، وشقيقيه سليم ومحمد، وخالد ج ال ج، ومحمد م ف، وشهرته حكش، مقيمين جميعًا فى قرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق.

وتوصلت التحريات إلى وقوع الجريمة إثر علم المتهمين انتواء المجنى عليهما إعداد لجان شعبية فى القرية لمقاومة بطشهم، فأعدوا الأسلحة النارية وتوجهوا إلى محل تواجدهم وأطلقوا صوبهم العديد من الأعيرة النارية التى أودت بحياتهما، فيما تبين من تحريات المباحث ارتكاب المتهمين لواقعة قتل المجنى عليهما انتقاما منهما لسابقة اشتراكهما فى واقعة مقتل أحد أقاربهم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى سبق وحاكمت المتهمين الخمسة قبل أن تصدر حكمها المتقدم بحق المتهم الرابع.