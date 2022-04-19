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"المرور" تحدد خطوات تجديد رخص السيارات من الوحدات.. التفاصيل

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:00 ص
"المرور" تحدد خطوات تجديد رخص السيارات من الوحدات.. التفاصيل وحدة تراخيص - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تشترط إدارات المرور، أثناء تقديم الخدمات اللازمة للسائقين لتجديد الرخص داخل وحدات التراخيص على مجموعة من الإجراءات، ولابد من توافر جميع الأوراق المخصصة لاستخراج الرخصة من داخل وحدات المرور.

ونحدد الخطوات فى التالى: 

1. تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.

2. إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.
 
3. شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.

4. شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

5. نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.

6. نموذج الفحص البيئى.

7. نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

8. فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.

9. استلام الرخصة المؤمنة.


ادارة المرور

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