اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:30 ص
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"العلاج الطبيعى" تُمهل أعضاءها غير المرخصين لمراكزهم أسبوعين لتوفيق الأوضاع

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:00 ص
"العلاج الطبيعى" تُمهل أعضاءها غير المرخصين لمراكزهم أسبوعين لتوفيق الأوضاع نقابة العلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

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طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، كافة أعضائها الذين لديهم مراكز علاج طبيعى غير مرخصة، بسرعة إنهاء إجراءات تراخيصهم، مشيرة إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة الفورية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه، لافته إلى أنها ستتخذ أشد الاجراءات القانونية حيالهم.
 
وأهابت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، كافة أعضائها عدم العمل بمراكز العلاج الخاصة غير المرخصة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
 
كما وجهت النقابة تحذير شديد لبعض خريجى كليات التربية الرياضية –أقسام علوم الصحة الرياضية بعدم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بكافة المنشأت الطبية والنوادى الاجتماعية، حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
ووجهت نقابة العلاج الطبيعى الشكر، للأجهزة التنفيذية على جهودهم المبذولة والمضنية نحو محاربة الأدعياء والدخلاء من النصابين والمُحتالين على مهنة العلاج الطبيعى، مؤكدة أن هذا الملف مقتوح حتى يتم القضاء عليهم بالتعاون مع النيابة اعامة، الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر، وجهاز حماية المستهلك، مباحث التموين.
 
 

نقابة العلاج الطبيعى

العلاج الطبيعى

مراكز العلاج الطبيعى

دخلاء مهنة العلاج الطبيعى

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