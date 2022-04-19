"العلاج الطبيعى" تُمهل أعضاءها غير المرخصين لمراكزهم أسبوعين لتوفيق الأوضاع

كتبت آية دعبس

طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، كافة أعضائها الذين لديهم مراكز علاج طبيعى غير مرخصة، بسرعة إنهاء إجراءات تراخيصهم، مشيرة إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة الفورية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه، لافته إلى أنها ستتخذ أشد الاجراءات القانونية حيالهم.

وأهابت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، كافة أعضائها عدم العمل بمراكز العلاج الخاصة غير المرخصة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما وجهت النقابة تحذير شديد لبعض خريجى كليات التربية الرياضية –أقسام علوم الصحة الرياضية بعدم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بكافة المنشأت الطبية والنوادى الاجتماعية، حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.