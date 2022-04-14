اليوم السابع
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نقابة العلاج الطبيعى تحذر من ممارس للمهنة: لديه تحقيقات بالنيابة والصحة

الخميس، 14 أبريل 2022 12:28 م
نقابة العلاج الطبيعى تحذر من ممارس للمهنة: لديه تحقيقات بالنيابة والصحة نقابة العلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

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حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، جميع المنشآت الطبية الخاصة من مستشفيات ومراكز وجمعيات ومنتجعات، فنادق، قرى سياحية، من التعامل مع "م.ش" ممارس العلاج الطبيعى، لوجود تحقيقات بالنيابة العامة رقم القضية 6190 لسنة 2022، جنح التجمع الأول، لافته إلى أنه تُجرى تحقيقات بمعرفة النقابة عن طريق المستشار عضو النيابة الإدارية وكذلك وزارة الصحة.
 
وأوضحت النقابة، في بيان، أنه في حال ضبط أي منشأة طبية تتعامل معه، سوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية ضد المنشأة بكل حسم.
 
كانت قد حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، من التعامل مع المدعوة "م.ف.ا" حيث تدعى أنها خريجة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، وحصولها على درجة دكتور علاج طبيعى وماجستير تغذية علاجية، وانتقلت إلى أخصائية جلدية وأمراض مناعية وتجميل وليزر، مشيرة إلى أنه بالكشف عنها فى سجلات وزارة الصحة والنقابة العامة تبين عدم وجود هذا الاسم، رغم أنها تدير عدة مراكز بمحافظة الأسكندرية ومرسى مطروح.
 
وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعى أنها حررت بلاغ بالنيابة العامة وبلاغ لوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضد المذكورة وضد المراكز التى تعمل بها، علما بأنها تحمل بطاقة رقم قومى مُسجل المهنة بها أخصائية عناية بالبشرة ومن غير المعروف المذكورة خريجة أى كلية.
 
 

العلاج الطبيعى

نقابة العلاج الطبيعى

دخلاء العلاج الطبيعى

منتحلين صفة العلاج الطبيعى

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