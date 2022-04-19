العثور على جثة طفل مخنوقًا داخل أرض زراعية فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عثر عدد من أهالى قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، على جثة طفل فى الرابعة عشر من العمر؛ مخنوقًا داخل أرض زراعية.

جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب لجنة من الطب الشرعى لتشريح الجثة، وذلك لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية فى حدوث الوفاة من عدمها.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل فى أرض زراعية على أطراف قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة الطفل م.خ يبلغ من العمر 14 عامًا، مُقيم فى قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق.

وتبين من المعلومات الأولية الاشتباه فى وفاة الطفل خنقًا، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي، وبالعرض على جهات التحقيق فى مركز شرطة مشتول السوق قررت انتداب لجنة من الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمها.