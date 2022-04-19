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العاهل الأردنى يعود إلى المملكة بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:32 م
العاهل الأردنى يعود إلى المملكة بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني
كتب: أحمد جمعة

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عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية بعد إجرائه عملية جراحية في ألمانيا، تكللت بالنجاح، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وكان في استقبال الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار ماركا العسكري، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسئولين المدنيين والعسكريين.

ورافق الملك عبد الله الثاني لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي.

وكان العاهل الأردني قد أجرى يوم الثلاثاء الماضي عملية جراحية في مركز متخصص بفرانكفورت، لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.


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