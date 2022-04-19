السجن المشدد 5 سنوات لنجار بتهمة خطف طفلة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة نجار موبيليا بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته فى القضية رقم 1582 لسنة 2022 جنايات قسم بلبيس، بخطف طفلة.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "ن . ع"، ضد "ع. ش . ح " 22 عاما نجار ومقيم بدائرة القسم، لقيامه بخطفها.

وكشفت التحقيقات التى أكدتها التحريات قيام المتهم بخطف الطفلة، بأن أشهر فى وجهها سلاح أبيض مطواة مهددا إياها به، واستدرجها لمحل الواقعة بعيدا عن أعين الرقباء.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.